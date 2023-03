Super Mario Bros Il Film, il regista difende Chris Pratt: "È perfetto per interpretare un eroe operaio" (Di venerdì 3 marzo 2023) Uno dei registi di Super Mario Bros Il Film ha preso le difese di Chris Pratt come voce del protagonista, anticipando che per lui è perfetto nella parte. Fin dai primissimi annunci relativi a Super Mario Bros Il Film, sono nate una serie di discussioni nel pubblico. Un dibattito che ancora oggi alimenta commenti e polemiche è legato alla scelta di Chris Pratt come voce del protagonista, ma ci ha pensato Aaron Horvath, uno dei registi del Film, a rassicurare tutti i fan. "Si tratta di una storia delle origini. È la storia di Mario che diventa Super Mario", ha detto Aaron Horvath alla rivista Total ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Uno dei registi diIlha preso le difese dicome voce del protagonista, anticipando che per lui ènella parte. Fin dai primissimi annunci relativi aIl, sono nate una serie di discussioni nel pubblico. Un dibattito che ancora oggi alimenta commenti e polemiche è legato alla scelta dicome voce del protagonista, ma ci ha pensato Aaron Horvath, uno dei registi del, a rassicurare tutti i fan. "Si tratta di una storia delle origini. È la storia diche diventa", ha detto Aaron Horvath alla rivista Total ...

