Super-g Kvitfjell | Curtoni seconda per un soffio e Goggia out

Elena Curtoni seconda nel super-g di Coppa del Mondo di sci alpino, in Norvegia, ad un centesimo dall'austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta in 1'26?83. Terza piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader. Delusione per Sofia Goggia, uscita di scena. Con gli 80 punti conquistati oggi Curtoni veste il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut-Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278. Nella generale, invece, Shiffrin allunga ulteriormente.

Elena Curtoni seconda nel super-g di Coppa del Mondo di sci alpino, in Norvegia, ad un centesimo dall'austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta in 1'26"83. Terza piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami. Elena Curtoni è seconda nel Super-G di Kvitfjell, beffata di un solo centesimo dall'austriaca Huetter, ma l'azzurra nel post-gara prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: 'Sicuramente è un centesimo un po' amaro, ma va bene'. L'austriaca esulta per un centesimo sull'italiana che chiude al secondo posto. Goggia esce a poche porte dal traguardo.

Super G Kvitfjell - Hütter beffa Curtoni di un centesimo. Rimpianto Goggia Eurosport IT

