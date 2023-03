Sudtirol-Perugia: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini vogliono continuare a stupire, non accontentandosi solo di puntare ai playoff, ma anche alla promozione diretta. Gli umbri, invece, cercano punti per uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Sudtirol-Perugia si giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 Sudtirol-Perugia: LE probabili formazioni Sudtirol(4-4-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Masiello, Celli, Belardinelli, Pompetti, Tait, Siega, Cisse’, Larrivey. All. Bisoli Perugia(3-4-1-2): Gori, Struna, Curado, Rosi, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Olivieri, Di Carmine. All. Castori dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini vogliono continuare a stupire, non accontentandosi solo di puntare ai playoff, ma anche alla promozione diretta. Gli umbri, invece, cercano punti per uscire definitivamente dalla zona retrocessione.si giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15: LE(4-4-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Masiello, Celli, Belardinelli, Pompetti, Tait, Siega, Cisse’, Larrivey. All. Bisoli(3-4-1-2): Gori, Struna, Curado, Rosi, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Olivieri, Di Carmine. All. CastoriIN TV Il match sarà visibile in diretta ...

