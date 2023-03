Su asteroide Ryugu trovate molecole organiche

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023) fondamentali per la vita – Le prime analisifatte sui campioni dell’di tipo C, (asteroidi scuri costituiti di carbonio), riportati a Terra dalla missione Hayabusa 2 dicono che il corpo è ricco di: composti fatti di carbonio combinato con idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e altri atomi. In pratica amminoacidi e sostanze che si formano in presenza di acqua liquida, i cosiddetti “mattoni della vita”,fondamentali per le forme di vita terrestri conosciute. I campioni sono stati raccolti durante la missione Hayabusa 2 il 22 febbraio 2019 e portati sulla Terra il 6 dicembre 2020, in totale sono stati prelevati circa cinque grammi di materiale in due campionamenti distinti: i primi tre grammi sono stati raccolti durante la prima discesa ...