Studio, integratori possono ridurre il colesterolo Ldl (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Il fisiologico metabolismo del colesterolo può essere controllato con l’assunzione di sostanze di origine naturale, con provata efficacia e ridotti effetti collaterali. Lo dimostra uno Studio condotto su 526 pazienti, pubblicato sulla rivista scientifica ‘Ffhd’ (Functional Foods in Health and Disease), in cui c’è stata una riduzione di oltre il 20% dei livelli del colesterolo ‘cattivo’ (Ldl) grazie alla supplementazione con un nutraceutico (Liponamed) già dopo 30 giorni di trattamento. Se ne è parlato oggi a Milano, in una conferenza stampa realizzata con il supporto di Named Group, azienda di riferimento nella produzione e distribuzione di integratori alimentari. Secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) – ricorda una nota diffusa dall’azienda – sono più di 10 milioni (circa un cittadino su 6) le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Il fisiologico metabolismo delpuò essere controllato con l’assunzione di sostanze di origine naturale, con provata efficacia e ridotti effetti collaterali. Lo dimostra unocondotto su 526 pazienti, pubblicato sulla rivista scientifica ‘Ffhd’ (Functional Foods in Health and Disease), in cui c’è stata una riduzione di oltre il 20% dei livelli del‘cattivo’ (Ldl) grazie alla supplementazione con un nutraceutico (Liponamed) già dopo 30 giorni di trattamento. Se ne è parlato oggi a Milano, in una conferenza stampa realizzata con il supporto di Named Group, azienda di riferimento nella produzione e distribuzione dialimentari. Secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) – ricorda una nota diffusa dall’azienda – sono più di 10 milioni (circa un cittadino su 6) le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @cronache_s: L’assunzione di integratori di vitamina D può aiutare a scongiurare la demenza, secondo un nuovo studio su larga scala.… - cronache_s : L’assunzione di integratori di vitamina D può aiutare a scongiurare la demenza, secondo un nuovo studio su larga sc… - CH_PRESS_ : Bromatech – Lo studio del microbiota umano per lo sviluppo di integratori naturali efficaci - Grandebuio00 : @caleriserva mi serve il tuo aiuto, quali integratori prendevi per non sembrare un anemico dopo 30 minuti di studio? - madreamlab : Cibi che aiutino la memoria o che danno energia per studio/lavoro??? Io mangio salutare, ma poco variato a volte!… -

Mary Kay Inc. nomina James a Whatley Chief Information Officer ... cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nell'arricchimento delle vite ...di lavoro in Europa non colpiscono nel segno Business Wire Business Wire - 3 Marzo 2023 Lo studio ... Ricerca, studio: tra chi assume vitamina D - 40% casi demenza "L'assunzione di integratori a base di vitamina D potrebbe aiutare a prevenire la demenza" secondo le conclusioni di L'articolo Ricerca, studio: tra chi assume vitamina D - 40% casi demenza proviene da True ... Acufene possibile spia per malattie neurodegenerative Allo studio molecole anti - neuroinfiammazione contro il fischio nell'orecchio 'Ci sono però varie ...un problema di invecchiamento - continua l'esperta - ci si può proteggere usando degli integratori, ... ... cosmetici colorati,alimentari e profumi. Mary Kay crede nell'arricchimento delle vite ...di lavoro in Europa non colpiscono nel segno Business Wire Business Wire - 3 Marzo 2023 Lo..."L'assunzione dia base di vitamina D potrebbe aiutare a prevenire la demenza" secondo le conclusioni di L'articolo Ricerca,: tra chi assume vitamina D - 40% casi demenza proviene da True ...Allomolecole anti - neuroinfiammazione contro il fischio nell'orecchio 'Ci sono però varie ...un problema di invecchiamento - continua l'esperta - ci si può proteggere usando degli, ... Studio, integratori possono ridurre il colesterolo Ldl Adnkronos Studio, integratori possono ridurre il colesterolo Ldl Lo studio pubblicato su Ffhd è frutto di una collaborazione ... "Named Group assicura qualità e affidabilità a tutte le fasi che portano alla disponibilità in farmacia di un integratore alimentare, ... Caduta di capelli e integratori, che cosa sappiamo Uno studio uscito da poco su Jama e realizzato da dermatologi di importanti università americane sembra giustificare un certo ottimismo ... Lo studio pubblicato su Ffhd è frutto di una collaborazione ... "Named Group assicura qualità e affidabilità a tutte le fasi che portano alla disponibilità in farmacia di un integratore alimentare, ...Uno studio uscito da poco su Jama e realizzato da dermatologi di importanti università americane sembra giustificare un certo ottimismo ...