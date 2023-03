Studenti aggrediti davanti al liceo di Firenze | domani anche Flc Cgil | Cisl Scuola e Uil Scuola Rua alla manifestazione in programma

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Saremo in piazzaperché atti come l’aggressione squadrista aglialMichelangiolo non possono essere in alcun modo sottovalutati e meritano invece una chiara condanna e una risposta che la società civile è impegnata a dare, specie quando chi riveste importanti ruoli istituzionali lo ha fatto timidamente o addirittura ha taciuto. È il momento di rilanciare il ruolo pedagogico dellacome hanno fatto la preside Savino e tutti i collegi dei docenti che si sono riuniti in queste settimane. Laprima di ogni altra cosa insegna ad essere cittadini democratici”. L'articolo .

Stando a quanto ricostruito, duesono statida militanti (tra i 16 e i 20 anni) del gruppo di destra Azione Studentesca. Ieri, i tre maggiorenni che hanno partecipato al raid sono ...

La comunità di Articolo21 ha deciso di aderire e di partecipare alla manifestazione antifascista convocata a Firenze per il 4 marzo. Ci saremo, non solo per solidarizzare con gli studenti aggrediti e con la preside Annalisa Savino minacciata, intimidita, insolentita per aver "osato" difendere la Costituzione, ma anche perché quello che è accaduto riguarda chiunque abbia a cuore la democrazia.