Studentesse avvelenate a scuola | il presidente iraniano Raisi | «Un piano del nemico per creare malcontento»

«Un piano dei nemici». Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha bollato gli "incidenti" avvenuti in varie città del Paese in cui centinaia di Studentesse delle superiori ed elementari sono rimaste intossicate dopo avere inalato a scuola del gas. «I nemici stanno tentando di creare malcontento in vari settori del Paese, come ad esempio nelle strade, nei mercati e nelle scuole», ha detto l'ultraconservatore iraniano secondo il quale i piani progettati dai nemici «sono stati sventati dalla presenza degli iraniani sulla scena». Le intossicazioni di Studentesse a scuola vanno avanti da novembre e non è ancora stato chiarito dalle autorità chi siano i responsabili, mentre Raisi nei ...

