Studentessa suicida: a Napoli marcia silenziosa per ricordare Diana

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una marcia silenziosa in ricordo di Diana, la Studentessa di Somma Vesuviana di 27 anni che si è suicidata probabilmente perchè non aveva completato il ciclo di studi. A organizzare l'iniziativa il Consiglio degli Studenti: "In seguito agli eventi accaduti nella giornata di mercoledì riguardanti la perdita della nostra giovane collega, abbiamo deciso, congiuntamente a tutte le rappresentanze, di svolgere una marcia silenziosa nella giornata di oggi, a partire dalle ore 15:30, dalla sede centrale di Corso Umberto I fino alla sede di Via Porta di massa del Dipartimento di Studi Umanistici", è scritto in una nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

