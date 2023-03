Studente aggredito a Bologna, la testimonianza: “Agguato vigliacco” (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ricordo il primo cazzotto, me lo hanno dato di spalle, che mi ha fatto volare gli occhiali. Non vedevo più nulla. In quel momento una ragazza mi è venuta addosso, mi urlava insulti, mi sputava. Quella che abbiamo subito è stata una aggressione premeditata, ma a Bologna si sa come stanno le cose. Se appartieni a una parte politica le aggressioni subite non fanno clamore. E’ il solito doppiopesismo, ma se pur con un anno di ritardo riesce a farsi strada anche la nostra vicenda, è bene; meglio tardi che mai”. A parlare all’Adnkronos è Leonardo (…), esponente del movimento Studentesco “Azione Universitaria”, vittima dell’aggressione subita il 19 maggio scorso davanti alla facoltà di via Zamboni, al termine dello spoglio delle elezioni universitarie. Oggi la conclusione delle indagini e l’iscrizione di otto ragazzi, tra i quali anche una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ricordo il primo cazzotto, me lo hanno dato di spalle, che mi ha fatto volare gli occhiali. Non vedevo più nulla. In quel momento una ragazza mi è venuta addosso, mi urlava insulti, mi sputava. Quella che abbiamo subito è stata una aggressione premeditata, ma asi sa come stanno le cose. Se appartieni a una parte politica le aggressioni subite non fanno clamore. E’ il solito doppiopesismo, ma se pur con un anno di ritardo riesce a farsi strada anche la nostra vicenda, è bene; meglio tardi che mai”. A parlare all’Adnkronos è Leonardo (…), esponente del movimentosco “Azione Universitaria”, vittima dell’aggressione subita il 19 maggio scorso davanti alla facoltà di via Zamboni, al termine dello spoglio delle elezioni universitarie. Oggi la conclusione delle indagini e l’iscrizione di otto ragazzi, tra i quali anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Studente aggredito a Bologna, la testimonianza: 'Agguato vigliacco' - News24_it : Studente aggredito a Bologna, la testimonianza: 'Agguato vigliacco' - vivereitalia : Bologna, il racconto dello studente aggredito: 'Picchiato fuori da università, contro di noi in 20...'… - News24_it : Bologna, il racconto dello studente aggredito: 'Picchiato fuori da università, contro di noi in 20...' - Patrizi33987337 : RT @lg_marangon: Credo che #Valditara non si renda conto di aver acceso la miccia delle prossime grandi manifestazioni studentesche contro… -