Strangolato in casa lo scienziato russo Botikov: era stato premiato da Putin per il vaccino Sputnik (Di venerdì 3 marzo 2023) È stato ”Strangolato a morte con una cintura” Andrey Botikov, 48 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è stato ”assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca”. Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia sul vaccino Sputnik V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue l’agenzia di stampa, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica. “Il corpo dell’uomo di 48 anni è stato trovato… con segni di strangolamento, diverse ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Èa morte con una cintura” Andrey, 48 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare ilV contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è”assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca”.aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia sulV. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue l’agenzia di stampa, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica. “Il corpo dell’uomo di 48 anni ètrovato… con segni di strangolamento, diverse ...

