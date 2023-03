Strage di migranti a Cutro, Piantedosi al Copasir: “Situazione improvvisa e sfortunata” (Di venerdì 3 marzo 2023) La tragedia al largo delle coste di Cutro è derivata da una Situazione “improvvisa e sfortunata”, causata dal “peggioramento improvviso delle condizioni meteo”: il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ricostruisce di fronte al Copasir la catena di eventi in seguito alla quale il barcone con a bordo un numero ancora non chiaro di migranti è andato distrutto causando la morte di almeno 68 persone. Nessun problema “di sistema”, quindi, secondo l’esecutivo. Pungolato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha cercato di capire se ci sia stata una falla nel sistema di comunicazione tra gli agenti di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e l’Italia. Secondo Piantedosi la Capitaneria non si è attivata ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) La tragedia al largo delle coste diè derivata da una”, causata dal “peggioramento improvviso delle condizioni meteo”: il ministro degli Interni Matteoricostruisce di fronte alla catena di eventi in seguito alla quale il barcone con a bordo un numero ancora non chiaro diè andato distrutto causando la morte di almeno 68 persone. Nessun problema “di sistema”, quindi, secondo l’esecutivo. Pungolato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha cercato di capire se ci sia stata una falla nel sistema di comunicazione tra gli agenti di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e l’Italia. Secondola Capitaneria non si è attivata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Un commensale si sfoga: 'Tutti a accusare il #governo per la #strage di #migranti a #Crotone . Ma a nessuno viene i… - La7tv : #ottoemezzo 'Si salva la gente che è in mare, non li si lascia morire' Pier Luigi Bersani a Otto e Mezzo - Tg3web : Il ministro dell'Interno Piantedosi alla Camera sulla strage di migranti: 'Non era stato segnalato pericolo, mi ass… - agasso_domenico : Migranti, il cardinale Zuppi: “Bisogna aiutarli a partire e aiutarli a restare” - Strage di Crotone, intervisto il… - LuigiDonfrance1 : RT @fratotolo2: L'ex segretario del #Pd #Letta confessò l'utilizzo delle immagini dei #migranti morti nella strage di Lampedusa del 2013 pe… -