Strade Bianche 2023, Mathieu van der Poel il più atteso: "Sta molto bene"

Nel 2021 ha vinto, ora parte da favorito, viste anche le contemporanee assenze di Tadej Pogacar e Wout van Aert. Mathieu van der Poel è pronto a giocarsi le sue carte sabato pomeriggio alla Strade Bianche. Quello sulle Strade toscane sarà l'esordio su strada per il neerlandese dell'Alpecin-Deceuninck, che ha dedicato parte dell'inverno al ciclocross (aggiudicandosi anche il titolo iridato). A commentare la condizione del capitano della squadra belga è Christophe Roodhooft a Het Laatste Nieuws: "È difficile giudicare se Mathieu sia forte come quando vinse la Strade Bianche nel 2021, ma posso dire che sta molto bene. È motivato, in salute, ha potuto allenarsi bene e ha avuto pochi disturbi fisici."

