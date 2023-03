Strade Bianche 2023 | Mathieu van der Poel | “Correrò in maniera aggressiva | gara speciale”

(Di venerdì 3 marzo 2023) La vittoria del 2021, il successo nei Mondiali di ciclocross e la contemporanea assenza di Tadej Pogacar e Wout van Aert. Tanti i motivi per cuivan derpartirà da Siena domani come grandissimo favorito della. Le parole del neerlandese alla vigilia della corsa toscana: “La preparazione è andata bene, ho fatto proprio quel che volevo. Mi sarebbe piaciuto avere qualche giorno in più, ma i vari impegni del mio calendario hanno un po’ forzato le cose. Mi sento pronto per gareggiare, anche se mi servirà probabilmente, come negli anni passati, qualche corsa prima di poter arrivare al mio meglio”. Aggiunge: “È una, qualcosa che non facciamo spesso durante il calendario delle gare. È unamolto dura: tutti pensano che sia solo una ...

A Siena, in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche ", "Elite Woman" e "Gran Fondo" in programma nel week end di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, saranno in vigore modifiche alla viabilità e ai percorsi delle ...

Strade Bianche 2023 - Quote e pronostici Cicloweb.it

