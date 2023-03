Strade Bianche 2023 | la carica di Van Der Poel | ' Sogno il bis in una corsa che amo' - Sport - Altri Sport

(Di venerdì 3 marzo 2023) Già vincitore nel 2021, l'olandese parte da favorito numero uno: 'Sto bene, ma avrei preferito qualche giorno in più di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amoraver : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @CA_Ita, la Corsa che porta il caos nell'ordinario. La Corsa dove tutto può succedere. Il fascino di St… - geromax67 : RT @SpazioCiclismo: Andiamo a scoprire insieme le atlete iscritte all'edizione femminile delle #StradeBianche con i loro dorsali https://t.… - SquadraStelvio : RT @StradeBianche: È tutto pronto per un'altra incredibile edizione della Strade Bianche Women Elite @CA_Ita! Le migliori al mondo sono pro… - biciPRO1 : #StradeBianche, domani si corre. @mathieuvdpoel è l'uomo da battere. Occhio però a @matmohoric in forma, calmo e gu… - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire insieme le atlete iscritte all'edizione femminile delle #StradeBianche con i loro dorsali -

Già vincitore nel 2021, l'olandese parte da favorito numero uno: 'Sto bene, ma avrei preferito qualche giorno in più di ...La Classica del Nord più a Sud d'Europa. 184 km con arrivo in Piazza del Campo a ...Il progetto, sostenuto e realizzato da Opera Laboratori, taglia lo striscione d'arrivo alla vigilia della manifestazione del le. "Questa non è una mostra, questa esposizione ha un ...

Strade Bianche, tutte le modifiche alla viabilità nel weekend Siena News

Già vincitore nel 2021, l'olandese parte da favorito numero uno: "Sto bene, ma avrei preferito qualche giorno in più di preparazione" ...Gioco di squadra tra Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Azienda Usl Toscana sudest per la medicina dello sport. Questo il significato della convenzione istituita dalle due aziende e presentata ...