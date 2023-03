Storia e archeologia: la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro supporta il premio “Jean Coste” per i ragazzi delle periferie romane (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiumicino – Conoscere le proprie radici per capire dove si vuole arrivare: è questo l’obiettivo con cui l’Associazione Roma fuori le mura promuove il premio “Jean Coste”, arrivato quest’anno alla 9°edizione. Un premio rivolto ai ragazzi delle periferie romane delle scuole di ogni ordine e grado, per spronarli a conoscere le ricchezze archeologiche del territorio in cui vivono e studiarne la Storia. Un’iniziativa alla quale la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro ha donato un contributo per fare in modo che prenda sempre più piede. “Il premio Jean Coste è importante proprio perché dà ai giovani ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiumicino – Conoscere le proprie radici per capire dove si vuole arrivare: è questo l’obiettivo con cui l’Associazione Roma fuori le mura promuove il”, arrivato quest’anno alla 9°edizione. Unrivolto aiscuole di ogni ordine e grado, per spronarli a conoscere le ricchezze archeologiche del territorio in cui vivono e studiarne la. Un’iniziativa alla quale ladiha donato un contributo per fare in modo che prenda sempre più piede. “Ilè importante proprio perché dà ai giovani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenapercivaldi : #ARCHEOLOGIA #ARCHEOMOSTRE / Vivere ai tempi delle #palafitte: a #Torino un focus sull’Età del Bronzo in #Piemonte… - StorieArcheo : #ARCHEOLOGIA #ARCHEOMOSTRE / Vivere ai tempi delle #palafitte: a #Torino un focus sull’Età del Bronzo in #Piemonte… - dariomasiero : RT @scuolanormale: «Sono al terzo anno del corso ordinario: ho sempre coltivato la passione per l’archeologia e ho deciso di provare l'esam… - trararitipi : RT @trararitipi: I nomi segreti delle città antiche #storia #archeologia #viaggi - ninobizzintino : RT @scuolanormale: «Sono al terzo anno del corso ordinario: ho sempre coltivato la passione per l’archeologia e ho deciso di provare l'esam… -