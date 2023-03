Stop auto Ue nel 2035 | voto su divieto rinviato Entrerà in vigore?

(Di venerdì 3 marzo 2023)Ue nel? Rinviata l’approvazione definitiva deldi vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel. La decisione maturata a seguito delle pressioni di diversi paesi dell’Unione con in prima fila l’Italia. Ildefinito sulla proposta doveva avvenire in questi giorni: non è stata ancora fissata una nuova data per la votazione. Primarie Pd: cosa succederà sotto la guida di Elly Schlein? ScenariUe nel? Per il momento ogni decisione su uno dei perni dell’ampio piano green europeo è rinviata a data da destinarsi. Ilfinale suldi vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel doveva avvenire il 7 marzo durante una riunione del Consiglio dell’Unione Europea. ...

'Il rinvio del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lodal 2035 allenuove diesel e benzina è un successo italiano'. Lo afferma sui social il premier Giorgia Meloni, precisando che 'la posizione del governo è chiara: una transizione sostenibile ...... che fissa l'obiettivo di vendere in Europa solo veicoli nuovi a emissioni zero entro il 2035, quando dovrebbe scattare lopera benzina e diesel. La presidenza svedese di turno del ...Leggi Anchea benzina e diesel,vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento Leggi Anche Come è fatta un'automobile elettrica 'Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile, ...

Auto, rinviato il voto Ue sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Meloni: successo italiano RaiNews

Gli ambasciatori degli stati presso l'Unione europea hanno deciso di rinviare l'adozione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi dal 7 marzo a un prossimo…