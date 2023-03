Stop auto inquinanti dal 2035 | presidenza Ue rinvia decisione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –alledal, lasvedese dell’Ue ha deciso di rimandare lain Coreper sugli obiettivi di emissione per i mezzi “dal 7 marzo ad un Consiglio più avanti. Il Coreper tornerà sulla questione a tempo debito”. Lo comunica via social uno dei portavoce della. “Il rinvio a data da destinarsi del voto Ue sulloalla vendita, dal, dinuove diesel e benzina, è un successo del governo italiano. Come Fratelli d’Italia abbiamo sostenuto sin da subito che l’elettrica non è ad oggi un veicolo alla portata di tutti, sia per i costi, sia la per gestione. Il termine del, stabilito dal Parlamento europeo e che ...