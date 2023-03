Stop auto benzina e diesel nel 2035 | Ue rinvia voto su regolamento emissioni

(Di venerdì 3 marzo 2023) A pesare sulla decisione, oltre al no dell'Italia e la contrarietà di Polonia e Bulgaria, la posizione della ...

A pesare sulla decisione, oltre al no dell'Italia e la contrarietà di Polonia e Bulgaria, la posizione della ...... è stato rinviato a data da destinarsi il voto alla riunione degli ambasciatori degli Stati presso l' Unione europea sul Regolamento che prevede lodal 2035 alla vendita dinuove a benzina ...AGI - Il voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lodal 2035 alla vendita dinuove diesel e benzina è stato rinviato a data da destinarsi . 'Il Coreper (la riunione degli ambasciatori) tornerà sulla questione a tempo debito'. Lo rende noto un ...

(Adnkronos) – Stop alle auto inquinanti dal 2035, la presidenza svedese dell'Ue ha deciso di rimandare la decisione in Coreper sugli obiettivi di emissione per i mezzi "dal 7 marzo ad un Consiglio più ...