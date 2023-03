Stop auto benzina e diesel da 2035 | perché Ue frena

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Le difficoltà dei Liberali nella coalizione con i Socialdemocratici e i Verdi che governa la Germaniapano, almeno per ora, l’approvazione del regolamento Ue sulle emissioni per lee i van, che fissa l’obiettivo di vendere in Europa solo veicoli nuovi a emissioni zero entro il, quando dovrebbe scattare loper. La presidenza svedese di turno del Consiglio Ue ha preso atto della situazione e ha rinviato a data da destinarsi il voto, togliendo il punto dal Coreper di stamani. Se tutto fosse andato liscio sarebbe stato approvato, come punto senza discussione, nella seduta del Consiglio Educazione di martedì 7 marzo, al termine di un iter iniziato con la proposta della Commissione, il 14 luglio 2021. E invece no. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Che il governo Meloni vanti come un successo il rinvio del voto europeo sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 di… - AlexBazzaro : Rinviata la decisione sullo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. La battaglia è lunga ma intanto prima vittoria contro gli eurodementi. - DSantanche : Il rinvio europeo dello stop alle auto a benzina e a diesel è una vittoria del governo Meloni. Una transizione sost… - alfreaudi : RT @fdragoni: Lo stop (temporaneo?) all'auto elettrica obbligatoria dal 2035 è stato possibile col NO di Italia, Polonia e Bulgaria. E d… - GiancarloDeRisi : 'Il rinvio del voto sullo stop dal 2035 alle auto nuove diesel e benzina è un successo italiano'. Lo afferma sui so… -

... che fissa l'obiettivo di vendere in Europa solo veicoli nuovi a emissioni zero entro il 2035, quando dovrebbe scattare lopera benzina e diesel. La presidenza svedese di turno del ...Leggi Anchea benzina e diesel,vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento Leggi Anche Come è fatta un'automobile elettrica 'Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile, ...... a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lodal 2035 alla vendita dinuove diesel e benzina" sia "un successo italiano. La posizione ...

Auto, rinviato il voto Ue sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Meloni: successo italiano RaiNews

Gli ambasciatori degli stati presso l'Unione europea hanno deciso di rinviare l'adozione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi dal 7 marzo a un prossimo… Leggi ...Cartelli con i ritratti delle vittime della repressione iraniana (Parigi, 6 dicembre 2022). Più di 200 persone sono state uccise in Iran da quando sono scoppiate le proteste a livello nazionale per la ...