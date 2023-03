Stop alle auto a benzina e diesel, rinviato a data da destinarsi il via libera in Consiglio Ue. Pesano le perplessità di Italia e Germania (Di venerdì 3 marzo 2023) Il voto sullo Stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi dal Coreper, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione europea che prepara i lavori del Consiglio. Lo fa sapere la presidenza svedese, precisando che l’organo “tornerà sulla questione a tempo debito“. Il punto è stato stralciato anche dall’ordine del giorno del Consiglio del 7 marzo, che era chiamato all’approvazione definitiva del regolamento dopo il via libera arrivato dal Parlamento europeo a metà febbraio (ma con ben 279 contrari, tra cui tutto il centrodestra Italiano). A pesare, oltre alla contrarietà già espressa da Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Il voto sulloalla vendita di veicoli di nuova immatricolazione adal 2035 è statodadal Coreper, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione europea che prepara i lavori del. Lo fa sapere la presidenza svedese, precisando che l’organo “tornerà sulla questione a tempo debito“. Il punto è stato stralciato anche dall’ordine del giorno deldel 7 marzo, che era chiamato all’approvazione definitiva del regolamento dopo il viaarrivato dal Parlamento europeo a metà febbraio (ma con ben 279 contrari, tra cui tutto il centrodestrano). A pesare, oltre alla contrarietà già espressa da, ...

Auto elettriche, colpo grosso dell'Italia: il rinvio che ferma Timmermans - Redazione Il via libera agli e - fuel è difficile venga inserito nel pacchetto di regolamento sullo stop alle auto inquinanti, visto che il Parlamento Ue lo ha già approvato e manca solo la ratifica formale ... Slitta voto su stop ICE 2035, Salvini esulta: 'Non ci svenderemo alla Cina' - FormulaPassion.it ...già ufficializzato il suo voto contrario dopo la tra presa di posizione nei confronti dello stop ... Ue: rinviato ancora il voto sullo stop auto inquinanti Il voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi. Non è così entrato nell'agenda dei lavori della riunione dei rap ... Stop alle auto termiche nel 2035, rinviato il voto finale