Steven Spielberg | L' antisemitismo non si nasconde più | non succedeva dalla Germania degli anni ' 30

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il registaha espresso la sua preoccupazione sul ritorno nella società dell', mantenendo però la speranza in un futuro migliore., durante un'intervista rilasciata a Stephen Colbert, ha parlato delle sue preoccupazioni riguardanti l'esistente nella società contemporanea. Il filmmaker, senza troppi giri di parole, ha infatti dichiarato che quello che sta osservando in varie parti del mondo dovrebbe suscitare più reazioni tra i cittadini. Il regista, che sta promuovendo il suo progetto biografico The Fabelmans in vista dell'ultima fase della corsa agli Oscar, ha commentato i recenti casi di aggressioni antisemite: "Lo trovo davvero, davvero sorprendente. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #StevenSpielberg parla del suo film che ritiene 'praticamente perfetto' - viqmiy : @cardcaptorzz Steven Spielberg//Denzel Washington//Emma Stone//Crime//Police Só assistiria isso pela Emma Stone. - badtasteit : #TheFabelmans: Steven Spielberg è scoppiato a piangere quando ha visto Paul Dano e Michelle Williams sul set - avadesordre : #AccaddeOggi nel 1983 muore 75enne il fumettista belga #Hergé padre di Tintin che Steven Spielberg porta sul grand… - GianlucaOdinson : The Fabelmans, Steven Spielberg è scoppiato a piangere: ecco il motivo -

, durante un'intervista rilasciata a Stephen Colbert, ha parlato delle sue preoccupazioni riguardanti l' antisemitismo esistente nella società contemporanea. Il filmmaker, senza ...Nel corso di un'intervista con Stephen Colbert ,ha parlato della sua carriera spiegando che trova molto difficile riguardare i suoi film. ' Non riguardo i miei film dopo che li ho realizzati ' ha raccontato. ' Non ci torno spesso, ...Durante un'intervista al The Late Show With Stephen Colbert , andata in onda giovedì,ha parlato della realizzazione di The Fabelmans . LEGGI - The Fabelmans e il potere di veto dato daalle sue sorelle: "Il fratello in me voleva chiedere scusa" Il regista ha ...

Steven Spielberg: "Vedo in Usa un antisemitismo fiero con le mani sui fianchi, come Hitler e Mussolini" la Repubblica

Il regista di The Fabelmans riscontra un odio crescente che serpeggia nella società, ma, nel citare Anna Frank, esprime la propria speranza per il futuro.Le aspettative dei fan, Spielberg, draghi mitologici, scene post credits e Helen Mirren: l'intervista a David F. Sandberg per Shazam! Furia degli Dei ...