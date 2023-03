(Di venerdì 3 marzo 2023) Per l'ultimo test prima del Milan, ilsarà ancora senza Antonio Conte. Ma sarà l'ultima volta, assicura Cristian: "Antonio tornerà a Londra domenica e guiderà la squadra in ...

Stellini striglia il Tottenham: "Meno chiacchiere e più fatti" La Gazzetta dello Sport

Il vice di Conte che tornerà domenica alla guida della squadra non ha mandato giù il ko in FA Cup: "Dobbiamo dimostrare in campo lavoro e mentalità" ...