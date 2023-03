Stellini | «Conte sta meglio ed è pienamente coinvolto! Il suo ritorno…»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Cristian, nella conferenza stampa che precede la sfida con il Wolverhampton, ha parlato delle condizioni fisiche di AntonioIN RIPRESA – Ecco le parole di Cristianriguardo alle condizioni fisiche di Antonio, operato 3 settimane fa alla cistifellea: «Parliamo molto. Ora è diverso rispetto a 3 settimane fa quando si è operato: ora è completamente coinvolto, gli trasmettiamo le sensazioni che abbiamo riguardo ai giocatori. Può anche guardare gli allenamenti. Ora Antonio è tornato ed è coinvolto in ogni situazione e in ogni decisione. Stiamo cercando di riaverlo sulla panchina, e quando tornerà, penso che il suo impatto sarà incredibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto_1908 : Più che Antonio Conte da Lecce vorrei mister Stellini con Pintus sarebbe una combo pazzesca - FcInterNewsit : Tottenham, Stellini aggiorna: 'Conte? Doveva esserci già contro i Wolves, ma i dottori hanno posticipato il ritorno' - CalcioNews24 : La rivelazione di #Stellini - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Tottenham, #Stellini: '#Conte in panchina contro il #Milan. Troppe parole e pochi fatti, l'obiettivo...' - MilanSpazio : Tottenham-Milan, Conte ci sarà? L’annuncio di Stellini -

... ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton Cristian, vice allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Ha detto che ...racconta che le videochiamate col titolare della panchina non sono diminuite ora che il suo rientro si avvicina. Il piano originale era chepotesse tornare in tempo per ...Ultima da sostituto di Antonioper Cristian. Il vice allenatore del Tottenham, infatti, siederà ancora in panchina contro il Wolverhampton in Premier League, ma fra pochi giorni, contro il Milan nel ritorno di ...

Tottenham, Stellini: 'Conte in panchina contro il Milan. Troppe parole e pochi fatti, l'obiettivo...' Calciomercato.com

Conte torna in panchina: annuncio di Stellini sull’ex Juventus in conferenza stampa. Le parole sul tecnico del Tottenham Antonio Conte sta per tornare in panchina con il Tottenham. L’ex Juve sta prose ...Stellin, vice di Conte al Tottenham, ha confermato che l’allenatore italiano tornerà in panchina per il match Champions contro il Milan Stellin, vice di Conte al Tottenham, ha confermato che l’allenat ...