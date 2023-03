(Di venerdì 3 marzo 2023) Va in scena in Serbia la supersfida: scopriamo cosa c'è dietro il "

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - GazzettinoL : Basket EUROLEGA 26a giornata 93-74 Barcellona-Zalgiris Kaunas Giovedì 87-70 Bayern Monaco-Stella Rossa 82-87… - Berta_SergiBS : @Montraa_ @ohmyramsey E con Baskonia e Stella Rossa. Il protocollo è chiaro: a marzo ne vincete tante e arrivate a… - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Lucic e Winston, 40 punti in due: il Bayern batte la Stella Rossa - AndreaBisi7 : #eurolig Terminano le prime 5 partite di questa giornata di #eurolig -Il Bayern batte 87-80 la stella rossa ed esc… -

Kusturica ricorda di quando Diego raccontava il gol segnato allaquando giocava col Barcellona. "Nello stadio dellanel 1982 per il Barcellona segnò un gol di pallonetto ...Voronezh - Khimki 17:00 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Libertas - Fiorentino 21:15 SERBIA SUPER LIGA- Partizan 19:00 SPAGNA LALIGA Real Sociedad - Cadice 21:00 SPAGNA LALIGA2 Andorra ...Voronezh - Khimki 17:00 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Libertas - Fiorentino 21:15 SERBIA SUPER LIGA- Partizan 19:00 SPAGNA LALIGA Real Sociedad - Cadice 21:00 SPAGNA LALIGA2 Andorra ...

Stella Rossa-Partizan, il "derby eterno" che infiamma Belgrado ilGiornale.it

Il regista Emir Kusturica racconta Maradona in un'intervista rilasciata a Sette, settimanale del Corriere della Sera ...Un giocatore fondamentale per il Cagliari di Claudio Ranieri è il trequartista ex Stella Rossa Filippo Falco, il quale negli ultimi tempo ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici. Arrivano delle ...