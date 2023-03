STATS – Cremonese | il calendario può aiutare la salvezza

(Di venerdì 3 marzo 2023) C’è il precedente della Salernitana dell’anno scorso a ricordare che i giochi per lanon sono finiti Prima di-Roma, con la vittoria dei grigiorossi ottenuta anche attraverso una prova convincente, lasembrava un’utopia. Un argomento indicibile, coerentemente a un cammino fino a quel momento privo di successi in campionato, un triste primato europeo che impediva giustamente qualsiasi ipotesi di futuro minimamente ottimistica. Ed anche dopo avere ottenuto i 3 punti ed essere riusciti a sorpassare la Sampdoria, abbandonando il minimo posto. Davide Ballardini non si è messo a fare tabelle, privilegiando l’aspetto della prestazione. Conscio che in questo momento porre obiettivi di classifica rischierebbe di generare un cortocircuito emotivo alla prima tappa mancata. Il tecnico dei lombardi sa che è ancora ...

C'è il precedente della Salernitana dell'anno scorso a ricordare che i giochi per la salvezza non sono finiti Prima di- Roma, con la vittoria dei grigiorossi ottenuta anche attraverso una prova convincente, la salvezza sembrava un'utopia. Un argomento indicibile, coerentemente a un cammino fino a quel ...... piovono i 7 per i ragazzi di Ballardini Non erano certamente tanti coloro che accreditavano una vittoria dellacontro una Roma impegnata in zona Champions. Invece, il primo successo in ...Il Torino di Ivan Juric può essere soddisfatto del pareggio 2 - 2 contro la. Ecco le pagelle e cosa ne pensa l'allenatore Possesso palla superiore in maniera evidente, 4 conclusioni in più complessivamente e una media alta di precisione nel trovare lo specchio della ...

