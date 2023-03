Stato della domanda per bonus asilo nido 2023: chiarimenti sparsi (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sono ancora delle considerazioni da fare per quanto riguarda il bonus asilo nido 2023, in quanto in tanti non hanno ancora compreso quale sia lo Stato delle propria domanda. Una volta caricata, infatti, ci si chiede quali siano i prossimi step da fare, con alcune considerazioni da fare rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo. Secondo quanto appreso di recente, infatti, la situazione va valutata di caso in caso, ma alcune etichette alle domande che abbiamo sottoposto ad INPS possono essere già oggi di facile lettura secondo quanto appreso. Focus sullo Stato della domanda per bonus asilo nido 2023: occorrono alcuni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sono ancora delle considerazioni da fare per quanto riguarda il, in quanto in tanti non hanno ancora compreso quale sia lodelle propria. Una volta caricata, infatti, ci si chiede quali siano i prossimi step da fare, con alcune considerazioni da fare rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo. Secondo quanto appreso di recente, infatti, la situazione va valutata di caso in caso, ma alcune etichette alle domande che abbiamo sottoposto ad INPS possono essere già oggi di facile lettura secondo quanto appreso. Focus sulloper: occorrono alcuni ...

