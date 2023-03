Stati Uniti, il Tennessee approva la prima legge per vietare spettacoli di Drag Queen alla presenza di minori (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Nella giornata di ieri lo stato americano del Tennessee ha approvato una nuova legge per limitare gli spettacoli di Drag Queen, vietandoli negli spazi pubblici frequentati da minori. La nuova legge del Tennessee Il testo della legge non parla espressamente di Drag Queen o Drag King – altra versione in cui non è un uomo ad interpretare una donna, ma il contrario – ma più generalmente di “cabaret per adulti” in cui siano presenti “ballerini in Senza veli, cubisti, spogliarellisti o imitatori di uomini o donne”, vietando che spettacoli di questo genere possano essere messi in scena in spazi pubblici alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Nella giornata di ieri lo stato americano delhato una nuovaper limitare glidi, vietandoli negli spazi pubblici frequentati da. La nuovadelIl testo dellanon parla espressamente diKing – altra versione in cui non è un uomo ad interpretare una donna, ma il contrario – ma più generalmente di “cabaret per adulti” in cui siano presenti “ballerini in Senza veli, cubisti, spogliarellisti o imitatori di uomini o donne”, vietando chedi questo genere possano essere messi in scena in spazi pubblici...

