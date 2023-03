(Di venerdì 3 marzo 2023)ha parlato della serie tv Ahsoka in una nuova intervista, rilasciata al portale Gizmodo. In un primo passaggio ha spiegato il “suo passaggio” da creativo per l’animazione a regista di opere live-action. Infatti, dopo il progetto Rebels, ha esordito come regista in The Mandalorian (Disney+). Nell’occasione, ha ringraziato chi lo ha… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : Star Wars: Dave Filoni si esprime sulla Kennedy e sulla regia - - _Njagi_ : Quntummania is basically Star Wars tecno - badtasteit : Per imparare i segreti del lavoro in live action, Dave Filoni ha studiato sui set dei film di #StarWars, soprattutt… - wnwjhl : seonghwa dovrebbe spiegare anche a me qualcosa di star wars - GianlucaOdinson : Star Wars: Luke Skywalker è davvero un cavaliere Jedi? Jon Favreau e Dave Filoni rispondono -… -

Dopo la sua trionfale apparizione in The Book of Boba Fett , il mandaloriano più amato dai fan ditorna in azione su Disney Plus con The Mandalorian 3 , terzo arco narrativo che vede come protagonista Din Djarin, il cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Molto ...... l'artista Giovanni Magnoli presenta la mostra "Tesserae", curata da Andrea Ceresa " Tutte le informazioni SOMMA LOMBARDO - La collezione Legodi Philippe Urech a Volandia. Dal 4 marzo in ...Discovery avrebbe intenzione di replicare in un certo senso quanto fatto già da Disney con, aspirando ad ottenere un simile successo. Il Signore degli Anelli, la Warner vuole un nuovo ...

Per imparare i segreti del lavoro in live action, Dave Filoni ha studiato sui set dei film di Star Wars, soprattutto con Rian ...Dai ritorni di The Mandalorian e Abbott Elementary all'arrivo in catalogo de Lo strangolatore di Boston: le uscite di marzo su Disney+.