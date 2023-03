Stallo su San Siro | Sala | «Si trovi un’alternativa a Milano» Stangata sul piano solitario del Milan

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’idea deldi costruirsi un proprio stadio – e, di conseguenza, abbandonare l’ipotesi di un impianto condiviso con l’Inter – potrebbe essere destinata a svanire prima ancora di nascere. La società rossonera non ha ancora completato la stesura del progetto, ma la maggioranza dei consiglieri comunali si prepara già ad alzare le barricate. Qualche giorno fa, le delegazioni di Inter ehanno incontrato il sindaco diGiuseppeper fare il punto sulla questione stadio. Nel corso dell’incontro, la società rossonera ha comunicato al Comune il proprio interesse a realizzare un nuovo stadio vicino all’ex Ippodromo La Maura e ha chiesto due settimane di tempo per poter redigere un masterplan. «Credo che questa lunga storia abbia una sola grande certezza: le due squadre non vogliono più ...