Stadio Milan | Cardinale | “Valutiamo anche un’area vicino a San Siro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Stiamo valutando diversi siti per costruire il nuovo, inclusaSan, per capire cos’è possibile fare. Lo stiamo facendo insieme al Municipio dio e alla Regione Lombardia”. Queste le parole di Gerry, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del, riguardo alla questione del nuovodel club rossonero, che come l’Inter sta cercando una soluzione per il dopo-San, che ha parlato durante la quinta edizione del “The Business of Football Summit”, ha spiegato la situazione che vede protagonista il club rossonero nella ricerca diadatta per il nuovo impianto: “Negli USA la cultura è ‘urban’, in Italia è ‘fashion’ – le sue ...