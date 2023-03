Stadio Inter, Sindaco Rozzano: «Non abbiamo avuto nessun contatto» (Di venerdì 3 marzo 2023) Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato a L’Interista del possibile nuovo Stadio dell’Inter e della zona Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato a L’Interista del possibile nuovo Stadio dell’Inter e della zona. Le sue dichiarazioni: «L’unica cosa certa è che non abbiamo avuto contatti, di nessun tipo, a nessun livello. Il terreno di cui parliamo è posizionato davvero in posizione strategica. A 5 minuti a piedi dal capolinea della metropolitana. C’è l’imbocco dell’autostrada Milano-Genova. Ci sono i raccordi della tangenziale ovest. E la strada statale 35. Il tutto in una manciata di metri». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Giovanni Ferretti De Luca,di, ha parlato a L’ista del possibile nuovodell’e della zona Giovanni Ferretti De Luca,di, ha parlato a L’ista del possibile nuovodell’e della zona. Le sue dichiarazioni: «L’unica cosa certa è che noncontatti, ditipo, alivello. Il terreno di cui parliamo è posizionato davvero in posizione strategica. A 5 minuti a piedi dal capolinea della metropolitana. C’è l’imbocco dell’autostrada Milano-Genova. Ci sono i raccordi della tangenziale ovest. E la strada statale 35. Il tutto in una manciata di metri». L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - JuventusFCWomen : Scudetto Poule Fixture updates: ?? Juventus - Milan ?? 18/03/2023 ? 15:00 CET ??? Campo Ale & Ricky ?? Inter - Juv… - FBiasin : #Thohir a SportMediaset: “L’#Inter mi manca molto, ma al momento non ho in mente di ricomprarla. L’#Inter è una fam… - theMilanZone_ : Il Milan mi ha detto che gli servono tre settimane per preparare un masterplan sulla nuova zona che comprenderebbe… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: A due passi dal Forum, vicino a tangenziale e metro: ecco l’area per lo stadio dell'#Inter -