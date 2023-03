Squalifica di Mourinho, c'è il ricorso d'urgenza: la Roma spera di averlo con la Juve (Di venerdì 3 marzo 2023) L'obiettivo è 'restituire' la panchina a José Mourinho prima del fischio d'inizio di Roma - Juventus. Per questo il club dei Friedkin, rappresentato dai suoi legali, nel pomeriggio ha depositato in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) L'obiettivo è 'restituire' la panchina a Joséprima del fischio d'inizio dintus. Per questo il club dei Friedkin, rappresentato dai suoi legali, nel pomeriggio ha depositato in ...

