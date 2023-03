Sputnik, ucciso uno degli scienziati del vaccino: 'Strangolato in casa'. Mistero a Mosca (Di venerdì 3 marzo 2023) Giallo a Mosca dove Andrey Botikov , 47 anni, uno degli scienziati che aveva contribuito a creare il vaccino anti Covid Sputnik , è stato trovato morto in casa, nella zona nord - ovest della capitale ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Giallo adove Andrey Botikov , 47 anni, unoche aveva contribuito a creare ilanti Covid, è stato trovato morto in, nella zona nord - ovest della capitale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeteoWeb_eu : +++ #RUSSIA, UCCISO A MOSCA IL VIROLOGO ANTI-COVID CHE IDEO' IL VACCINO SPUTNIK | FOTO e DETTAGLI ?????? - MarceVann : RT @osamundR: ??????????Mosca: ucciso lo scienziato russo che contribuì al vaccino Sputnik. Era stato decorato da Putin per aver creato il farma… - nuccia20 : RT @Gianl1974: Andrey Botikov,il creatore del vaccino contro il covid Sputnik V,è stato ucciso a Mosca Il comitato investigativo ha riferit… - ShardanFreeMan : RT @ImolaOggi: Mosca: ucciso lo scienziato russo che contribuì al vaccino Sputnik. Era stato decorato da Putin per aver creato il farmaco.… - osamundR : RT @osamundR: ??????????Mosca: ucciso lo scienziato russo che contribuì al vaccino Sputnik. Era stato decorato da Putin per aver creato il farma… -