Spunta la chat segreta | cosa c' è dietro il ritorno di fiamma dei Damellis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? Spunta una chat ma… #elisavisari #carlogussalliberetta #giuliadelellis… - RBlackboston : @BandaCasciavit @RafaeLeao7 Eppure di nuovo ieri sera nella chat di Johnny (non per colpa sua) di nuovo un ora a fa… - zia_harolda : @IramaRockstar Di nulla amo. Però ho scoperto, che quando mandi le foto che si autodistruggono (in chat) e fai uno screen ti spunta -

Secondo il settimanale "Chi" la Visari infuriata avrebbe condiviso lamalandrina anche con Carlo Gussalli Beretta che però non ha replicato e ha risposto con il silenzio social. La De Lellis e ...... ecco cheunapubblicata su Instagram dallo stesso Alvin. Si tratta dello screen di Whatsapp che immortala uno scambio di vocali tra la conduttrice e l'amico. Nella descrizione l'inviato ...... tra chi rimane e chi prima di uscirsene vuole lasciare un ultimo saluto, la presa di distanza passa attraverso l'invio di uno sticker, niente più che un'immagine in miniatura condivisa in, che ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme Spunta una chat ma… TGCOM

ITALIA - Le novità sul campo tecnologico continuano ad affiorare come se non ci fosse un domani, spinte dalla domanda che aumenta sempre di più da parte ...Per Giulia De Lellis e Andrea Damante c’è l’ennesimo ritorno di fiamma Gira voce che tra i due ex ci sia stato un riavvicinamento amoroso (sono rimasti amici anche dopo il loro addio). Tra l’altro il ...