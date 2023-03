Spread Btp - Bund chiude in calo a 181 punti (Di venerdì 3 marzo 2023) Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo. Il differenziale segna 181 punti. Scende anche il rendimento del decennale italiano al 4,5%. . 3 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Lotra Btp ein. Il differenziale segna 181. Scende anche il rendimento del decennale italiano al 4,5%. . 3 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Borse europee, chiusura in verde ????+1,5% ????+0,8% ????+1,6% ????+0,04% +11% per #Volkswagen con outlook 2023 Chiusura sugli scu… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in calo a 181 punti: Il rendimento del decennale italiano scende al 4,5% - cavicchioli : RT @classcnbc: Borse europee, chiusura in verde ????+1,5% ????+0,8% ????+1,6% ????+0,04% +11% per #Volkswagen con outlook 2023 Chiusura sugli scu… - classcnbc : Borse europee, chiusura in verde ????+1,5% ????+0,8% ????+1,6% ????+0,04% +11% per #Volkswagen con outlook 2023 Chiusura… - classcnbc : Aggiornamento - borse europee in verde a metà seduta: ????+1,3% ????+0,8% ????+1,1% ????+0,2% A Piazza Affari Amplifon e… -