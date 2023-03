Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sportweek: tutto sul Mondiale di F1 tra Ferrari e Vasseur. E poi Schillaci, Zico, Dalla e...: Sportweek: tutto sul… - Gazzetta_it : Sportweek: tutto sul Mondiale di F1 tra Ferrari e Vasseur. E poi Schillaci, Zico, Dalla e... - napolista : #Donadoni: «Il #Napoli sta producendo un calcio di straordinaria bellezza. Merita tutto ciò che raccoglie» A Sport… -

... ci sono loro tre sulla copertina diin edicola sabato con la Gazzetta (insieme al prezzo ... E non possiamo pensare di cambiarein 6 mesi. Il primo passo da fare è cambiare mentalità. ...Intervista Donadoni Ecco le parole di Donadoni sul Napoli rilasciate ai microfoni di, settimanale de La Gazzetta dello Sport : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... delusione Roberto Donadoni Su, settimanale della Gazzetta dello Sport, un'intervista a ... Io tengo, non butto via niente. Ho sempre lavorato cercando di dare il massimo e rispettare le ...

Sportweek: tutto sul Mondiale di F1 tra Ferrari e Vasseur. E poi Schillaci, Zico, Dalla e... La Gazzetta dello Sport

Roberto Donadoni, ex tecnico degli azzurri, si dice incantato dal Napoli: "Gioca, è straripante, vince". Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, un’intervista a Roberto Donadoni. Il tecn ...Dieci è il suo numero di maglia, il numero dei campioni. A 23 anni, lo spagnolo del Milan sta dimostrando di meritarlo. Gol come quello al Tottenham vanno in questa direzione. Il resto è qui, in capit ...