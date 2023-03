Sport in tv oggi (venerdì 3 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 3 marzo 2023) oggi venerdì 3 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Ampio spazio alle discipline invernali: i Mondiali di sci di fondo propongono staffetta 4×10 km maschile, i Mondiali di salto con gli sci regalano la gara maschile dal trampolino lungo, mentre i Mondiali di snowboard offrono l’halfpipe maschile e femminile. Iniziano i Mondiali di speed skating sulla mitica pista di Heerenveen. Da seguire il superG femminile a Kvitfjel e la discesa libera maschile ad Aspen, entrambi validi per la Coppa del Mondo di sci alpino, mentre a Nove Mesto si disputa la sprint femminile valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si apre ufficialmente il Mondiale F1 con le prove libere del GP del Bahrain, mentre la Superbike va in in scena in Indonesia con due sessioni di prove libere. Da non perdere la seconda giornata degli Europei ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio alle discipline invernali: i Mondiali di sci di fondo propongono staffetta 4×10 km maschile, i Mondiali di salto con gli sci regalano la gara maschile dal trampolino lungo, mentre i Mondiali di snowboard offrono l’halfpipe maschile e femminile. Iniziano i Mondiali di speed skating sulla mitica pista di Heerenveen. Da seguire il superG femminile a Kvitfjel e la discesa libera maschile ad Aspen, entrambi validi per la Coppa del Mondo di sci alpino, mentre a Nove Mesto si disputa la sprint femminile valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si apre ufficialmente il Mondiale F1 con le prove libere del GP del Bahrain, mentre la Superbike va in in scena in Indonesia con due sessioni di prove libere. Da non perdere la seconda giornata degli Europei ...

