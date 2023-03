Sport e tutela dei diritti delle donne: via al bando “Un passo contro la violenza” (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3, nel nostro Paese i recenti dati Istat (12/2022) rilevano che il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, e le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Sport e Salute S.p.A. ha avviato l’iniziativa ‘Un passo contro la violenza’. Si tratta di un bando di Gara promosso e finanziato dalla Società e nato il 25 novembre scorso in occasione di un Team Building organizzato proprio nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. I dipendenti, attraverso il loro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel mondo laleinteressa 1 donna su 3, nel nostro Paese i recenti dati Istat (12/2022) rilevano che il 31,5%tra 16 e 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma difisica o sessuale, e le forme più gravi disono esercitate da partner, parenti o amici.e Salute S.p.A. ha avviato l’iniziativa ‘Unla’. Si tratta di undi Gara promosso e finanziato dalla Società e nato il 25 novembre scorso in occasione di un Team Building organizzato proprio nella Giornata Mondialelasulle. I dipendenti, attraverso il loro ...

