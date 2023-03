Spin Time Labs | la “manina tesa” di Gualtieri ai compagni arriverà | “Il Campidoglio vuole acquistare l’immobile”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar — Mesi fa ve lo avevamo detto, che l’occupazione-discoteca esentassedormiva tra due guanciali: quello del Pd di, che proprio aaveva cercato i voti per le Amministrative (evidentemente l’operazione gli è riuscita) e quello di Santa Romana Chiesa, viste le continue frequentazioni di altissimi prelati presso lo stabile occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme. Tra la benedizione del cardinal Coccopalmerio e una sortita barricadera dell’elemosiniere del Papa, «bandiera rossa» si è tinta di porpora e nessuno la schioderà dai propri affari., arriva ladiEd eccolo qui, il guanciale di ...

'Il Piano Casa in via di ultimazione - che a Roma manca da troppo tempo - e l'acquisto dell'immobile del quartiere San Giovanni dove si trovasegnano un cambio di passo nelle modalita' con cui il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore competente Tobia Zevi e l'intera maggioranza intendono affrontare la questione dell'abitare e ...Da questa mattina a Roma aleggia l'ipotesi che il Campidoglio possa recuperare due immobili occupati della Capitale: lodi via di Santa Croce in Gerusalemme e il Museo dell'altro e dell'altrove di Metropoliz (Maam), in via Prenestina 913. La possibilità è emersa dopo l'invio della bozza del piano casa ...... infatti, il Campidoglio prevede che 'nel 2023 sara' valutata la fattibilita' dei progetti di recupero degli immobili in via Santa Croce in Gerusalemme 55 - 59 (, occupazione storica ...

