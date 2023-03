Spezia-Verona | Semplici | “Gara importante ma non cambierà il nostro futuro”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico delloLeonardoè consapevole dell’importanza della sfida di Serie A contro l’Hellase anche delle difficoltà che essa comporta, tuttavia appare piuttosto sereno in conferenza stampa: “Sicuramente è unache conta molto, ma non è l’ultima e nonil. Una vittoria ci darebbe slancio, ma a prescindere dal risultato non influirà sull’obiettivo finale. Mancheranno altre 13 partite con tanti punti in palio. Affrontiamo una squadra in ripresa, che gioca in modo aggressivo e non molla mai, perciò vogliamo prendere con attenzione lae ribattere colpo su colpo. Inoltre, mi preme che la squadra abbia nel DNA la mentalità di poter giocarcela contro tutti gli avversari“.è ...

Marco Zaffaroni ha parlato in vista del match del suo Hellas contro lo Spezia in uno scontro che dirà tanto per quanto riguarda la lotta salvezza. Importante, ma non decisiva per il tecnico ex Cosenza che ha dichiarato nella conferenza stampa di avere ...

I nostri consigli sono Biraghi (Ds/E) per i Viola e Giroud (Pc) nei rossoneri. Spezia vs Hellas Verona (Domenica 12:30) Sfida salvezza nel lunch match. I liguri recuperano Zurkowski per la panchina.Zaffaroni ha voluto togliere pressioni ai suoi giocatori attesi dallo scontro diretto fondamentale per la salvezza contro lo Spezia.