"Spegnete quel microfono": finimondo in studio, Signorini interviene (Di venerdì 3 marzo 2023) Si amano, ma non si sopportano più. Almeno, non in tv. Stiamo parlando dei “Donnalisi”, la fusione mediatica uomo-donna più celebre dopo quella dei “Ferragnez”, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Galeotta, per la loro rottura (definitiva?), la palpatina alle tette di Nicole Murgia che Donnamaria ha fatto con nonchalance, scatenando lacrime e disperazione della fidanzata. La discussione è stata affrontata nel salotto di Alfonso Signorini e c'è stato un duro scontro tra Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del programma, ed Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti. Secondo la Bruganelli, infatti, il romano è diventato il capetto della casa più celebre d'Italia, il burattinaio che tira i fili: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega – spiega Sonia - mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Si amano, ma non si sopportano più. Almeno, non in tv. Stiamo parlando dei “Donnalisi”, la fusione mediatica uomo-donna più celebre dopola dei “Ferragnez”, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Galeotta, per la loro rottura (definitiva?), la palpatina alle tette di Nicole Murgia che Donnamaria ha fatto con nonchalance, scatenando lacrime e disperazione della fidanzata. La discussione è stata affrontata nel salotto di Alfonsoe c'è stato un duro scontro tra Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del programma, ed Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti. Secondo la Bruganelli, infatti, il romano è diventato il capetto della casa più celebre d'Italia, il burattinaio che tira i fili: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega – spiega Sonia - mai ...

