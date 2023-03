Speed skating, Mondiali 2023: team pursuit azzurro quarto a Heerenveen. Oro all’ultimo respiro dell’Olanda (Di venerdì 3 marzo 2023) Seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede dei Mondiali 2023 di Speed skating su singole distanze. La Thialf è stata teatro in questa day-2 della sfida dell’inseguimento a squadre maschile, prova nella quale era presente anche l’Italia. Il trio formato da Davide Ghiotto, argento iridato nei 5000 metri, Andrea Giovannini e da Francesco Betti ha lottato con tutte le proprie forze per la top-3 e non c’è andato così lontano. I nostri portacolori si sono classificati al quarto posto con il crono di 3:42.69. Una prestazione buona, a cui sono mancati gli ultimi due giri per davvero insidiare la Norvegia, bronzo con il crono di 3:40.93 L’oro è andato all’Olanda. Il trio composto da Roest (oro mondiale dei 5000 metri), Snellink e Bosker si è prodotto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di(Paesi Bassi), sede deidisu singole distanze. La Thialf è stata teatro in questa day-2 della sfida dell’inseguimento a squadre maschile, prova nella quale era presente anche l’Italia. Il trio formato da Davide Ghiotto, argento iridato nei 5000 metri, Andrea Giovannini e da Francesco Betti ha lottato con tutte le proprie forze per la top-3 e non c’è andato così lontano. I nostri portacolori si sono classificati alposto con il crono di 3:42.69. Una prestazione buona, a cui sono mancati gli ultimi due giri per davvero insidiare la Norvegia, bronzo con il crono di 3:40.93 L’oro è andato all’Olanda. Il trio composto da Roest (oro mondiale dei 5000 metri), Snellink e Bosker si è prodotto in ...

