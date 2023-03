Speed skating, Mondiali 2023: assegnati quattro titoli. Team pursuit azzurro quarto, 19° Bosa sui 500 (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono proseguiti oggi sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, i Mondiali 2023 su singole distanze di Speed skating: buoni risultati per l’Italia dato che nel Team pursuit maschile il terzetto azzurro si è classificato quarto, mentre nei 500 maschili David Bosa è arrivato 19°. Nel Team pursuit maschile titolo iridato per i padroni di casa dei Paesi Bassi (Roest, Snellink, Bosker) oro in 3:38.26, che precedono il Canada (Howe, Gélinas-Beaulieu, Mayeur), d’argento in 3:38.43, a 0.17, e la Norvegia (Kongshaug, Pedersen, Johansson), di bronzo in 3:40.93, a 2.67. Quarta piazza per l’Italia (Betti, Giovannini, Ghiotto) in 3:42.69, a 4.43. Nei 500 metri maschili oro per lo statunitense Jordan Stolz, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono proseguiti oggi sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, isu singole distanze di: buoni risultati per l’Italia dato che nelmaschile il terzettosi è classificato, mentre nei 500 maschili Davidè arrivato 19°. Nelmaschile titolo iridato per i padroni di casa dei Paesi Bassi (Roest, Snellink, Bosker) oro in 3:38.26, che precedono il Canada (Howe, Gélinas-Beaulieu, Mayeur), d’argento in 3:38.43, a 0.17, e la Norvegia (Kongshaug, Pedersen, Johansson), di bronzo in 3:40.93, a 2.67. Quarta piazza per l’Italia (Betti, Giovannini, Ghiotto) in 3:42.69, a 4.43. Nei 500 metri maschili oro per lo statunitense Jordan Stolz, ...

