Spazio, le conclusioni della Commissione d'Inchiesta sull'incidente del Vega C (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono arrivate le conclusioni sull'incidente che a dicembre scorso provocò l'esplosione del Vega C, al suo primo lancio, ponendo fine al volo VV22. "Le indagini iniziali, condotte subito dopo il lancio in base ai dati di volo disponibili, hanno confermato che i sottosistemi del lanciatore hanno risposto agli eventi come da progetto e che è stato il graduale deterioramento dell'ugello dello Zefiro 40 a causare il fallimento in volo" è stato il risultato a cui è giunta la Commissione d'Inchiesta Indipendente che – in una conferenza stampa convocata a Parigi dall'Esa e da Arianespace con Avio – ha reso note le proprie conclusioni sulla perdita della missione VV22. Il lancio è avvenuto il 21 dicembre 2022 (alle 2,47 ora italiana) ma, dopo appena due minuti e ...

