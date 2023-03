Spaziani Testa: "Quali sono le vere differenze tra Italia e Germania" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a Terraverso, il video-podcast di Libero, spiega Quali sono le principali differenze, anche dal punto di vista edilizio, tra l'Italia e la Germania.Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente di Confedilizia, Giorgio, a Terraverso, il video-podcast di Libero, spiegale principali, anche dal punto di vista edilizio, tra l'e la.Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Il presidente di #Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a #Terraverso, spiega quali sono le principali differenze,… - petregiamp : RT @idealista_it: Spaziani Testa: “La questione più urgente per il governo è quella dei crediti incagliati per il superbonus” - Confedilizia_ : RT @idealista_it: Spaziani Testa: “La questione più urgente per il governo è quella dei crediti incagliati per il superbonus” - MarchezVousLuci : Superbonus e crediti incagliati, Spaziani Testa: “Per il governo è la questione più urgente” - LaStefiGi : Superbonus e crediti incagliati, Spaziani Testa: “Per il governo è la questione più urgente” -