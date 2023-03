Spara all’amico del rivale in amore e ad una ragazza innocente (Di venerdì 3 marzo 2023) Spara all’amico di un suo rivale in amore perché aveva rifiutato di dirgli dove fosse. Colpisce anche una ragazza estranea ai fatti Spara all’amico del suo rivale in amore. Ieri mattina gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Castellammare hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari. Destinatario del provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, un 22enne incensurato “gravemente indiziato del dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola. Le indagini Le indagini sono scattate dal ferimento del 25 maggio 2022 – a colpi di arma da fuoco – di una ragazza ferma in strada ad attendere il fidanzato in ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)di un suoinperché aveva rifiutato di dirgli dove fosse. Colpisce anche unaestranea ai fattidel suoin. Ieri mattina gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Castellammare hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari. Destinatario del provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, un 22enne incensurato “gravemente indiziato del dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola. Le indagini Le indagini sono scattate dal ferimento del 25 maggio 2022 – a colpi di arma da fuoco – di unaferma in strada ad attendere il fidanzato in ...

