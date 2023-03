Spalletti ancora zero turnover in Napoli-Lazio: sarà la sfida tra titolarissimi (Di venerdì 3 marzo 2023) Napoli-Lazio sfida di Serie A tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, nessuno dei due tecnici farà turnover. Il Napoli lotta per mantenere intatto il distacco di 18 punti in classifica, la Lazio gioca per tenere saldo il quarto posto con un 1 solo punto di vantaggio sulla Roma. Motivazioni forti, che richiedono uomini forti. Spalletti e Sarri si giocano tanto, forse qualcosa in più il tecnico della Lazio, ma nessuno vuole rinunciare almeno in partenza agli uomini migliori. Eppure si sta giocando con continuità tra Serie A e Champions League. Napoli-Lazio: le probabili formazioni Nessuno dei due vuole puntare sul turnover, anche perché la sfida è importante e ci si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023)di Serie A tra Lucianoe Maurizio Sarri, nessuno dei due tecnici farà. Illotta per mantenere intatto il distacco di 18 punti in classifica, lagioca per tenere saldo il quarto posto con un 1 solo punto di vantaggio sulla Roma. Motivazioni forti, che richiedono uomini forti.e Sarri si giocano tanto, forse qualcosa in più il tecnico della, ma nessuno vuole rinunciare almeno in partenza agli uomini migliori. Eppure si sta giocando con continuità tra Serie A e Champions League.: le probabili formazioni Nessuno dei due vuole puntare sul, anche perché laè importante e ci si ...

