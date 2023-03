Spagna | Sanchez contro il gruppo che si sposta in Olanda | “La patria non è solo aumentare il patrimonio | è essere solidali e aiutare il Paese”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha criticato duramente il presidente della storica multinazionale iberica Ferrovial, Rafael Del Pino, dopo la decisione deldire la sede legale in. “Lanon èil, la, dare una mano, esoprattutto quando il tuone ha bisogno”, ha detto nel corso di un viaggio a Helsinki. “Come, noi vogliamo competere in termini di qualità e non di precarietà, e questo si traduce in giustizia fiscale. E cioè che chi ha di più deve contribuire di più all’erario pubblico“, ha aggiunto il segretario del Partito socialista alla domanda di un cronista. ...

