Spagna, l'economia corre ma si vedono nubi all'orizzonte

Nelle ultime settimane si leggono dati altalenanti sull'economia spagnola, una vera babele di cifre e di previsioni tra le quali è possibile perdersi. La Commissione europea vede all'orizzonte un cielo tinteggiato di rosa sul paese iberico, la cui economia corre più che negli altri Stati membri, con due fattori a fare da traino: la solidità del mercato del lavoro – favorita dagli incentivi per la conversione dei contratti precari in rapporti a tempo indeterminato – e la crescita dei flussi turistici. In effetti il paese guidato dal socialista Pedro Sánchez, anche nel mezzo dell'ondata inflazionistica conseguente al conflitto, ha saputo consolidare i risultati del settore turistico, uno dei motori più potenti della macchina iberica. Non è una novità per un paese che meglio di altri riesce ad attrarre e ad organizzare le offerte.

