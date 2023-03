Spagna, entra in vigore la legge trans: i minori possono autodeterminare la propria identità di genere (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Dalla giornata di ieri, in Spagna, i minori di 16 anni possono cambiare nome e autodeterminare la propria identità di genere nel registro civile, senza alcuna certificazione medica che attesti una “disforia di genere” ma basta il possesso di una semplice dichiarazione. entrano in vigore la legge trans e la nuova legge sull’aborto, approvate poche settimane fa, come trattato su queste stesse pagine, con 191 voti a favore, 60 contrari e 91 astenuti: così facendo la Spagna raggiunge il novero di quei pochissime nazioni al mondo a consentire alle persone, oltretutto minorenni, di cambiare “genere” sulla carta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Dalla giornata di ieri, in, idi 16 annicambiare nome eladinel registro civile, senza alcuna certificazione medica che attesti una “disforia di” ma basta il possesso di una semplice dichiarazione.no inlae la nuovasull’aborto, approvate poche settimane fa, come trattato su queste stesse pagine, con 191 voti a favore, 60 contrari e 91 astenuti: così facendo laraggiunge il novero di quei pochissime nazioni al mondo a consentire alle persone, oltretutto minorenni, di cambiare “” sulla carta ...

